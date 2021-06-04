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«Думаете, не постанова?» — участница «Холостяка» рассказала о реальных отношениях Сафаровой и Тимати

Проект «Холостяк» с участием Тимати уже закончен, главный герой шоу выбрал победительницу Екатерину Сафарову, но публика по-прежнему сомневается в реальности их отношений, называя романтику пары, показанную на экране «фейком» и «постановой».

Адель Вейгель, не менее популярная участница, за которую болело большое количество зрителей, также обсуждает проект на своей страничке в Instagram с подписчиками и периодически отвечает на самые интригующие людей вопросы. Публика поинтересовалась у девушки, ушедшей перед финалом шоу, правда ли то, что Тимур и Екатерина Сафарова действительно встречаются и продолжают общение за рамками «Холостяка». Вейгель ответила положительно. «Конечно», — сообщила она в профиле.

Кажется, даже подтверждение Адель не способно убедить зрителей в достоверности выбора рэпера и его намерений относительно Сафаровой. Пожалуй, такое впечатление сложилось у публики из-за того, что еще до начала проекта в сеть были слиты различные кадры с участницами, а Тимур был замечен на отдыхе со своей бывшей женой Анастасией Решетовой. «Думаете, не постанова? Тогда идите посмотрите битву экстрасенсов, там тоже все правда», «Если бы мне платили такие же бабки за молчание как Вейгель и Сафаровой, я бы тоже говорила, что там все правда», — высказываются скептики.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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