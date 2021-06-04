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Филиалам иностранных страховых компаний устанавливают правила работы в России

Филиалам иностранных страховых компаний устанавливают правила работы в России

01:27  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 1120950-7



Иностранным страховым организациям из государств-членов ВТО хотят дать право открывать филиалы в России. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Сейчас иностранные страховщики могут работать в России только через дочерние компании.

Согласно документу, иностранные страховщики получат доступ только к добровольному страхованию, перестрахованию и к ОСАГО, остальные виды буду для них недоступны. Чтобы открыть филиал в России, иностранный страховщик должен будет пройти аккредитацию у ЦБ и соответствовать ряду требований. В частности, активы материнской компании должны превышать 5 млрд долларов. Кроме того, страховщикам из-за рубежа необходимо будет сформировать гарантийный депозит не ниже 300 миллионов рублей (минимальный уровень уставного капитала российских страховщиков) — для выполнения обязательств в случае отзыва лицензии.

Страховщик также не должен иметь регистрацию в офшорных территориях или иметь в составе акционеров лиц, связанных с офшорными компаниями.

В Гражданском кодексе уточнят нормы о страховых организациях


Законопроект направлен на реализацию обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в ВТО. Они предполагают, что наша страна должна разрешить страховщикам из государств — членов ВТО открывать филиалы на территории государства с 22 августа 2021 года на условиях, сопоставимых с условиями для отечественных страховщиков

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#иноагенты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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