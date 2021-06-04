Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире

Вадим Карасев

Рост мировой инфляции в период пандемии, вызванный большим количеством напечатанных денег на антикризисные цели, может быть выгоден для России. Об этом в интервью РБК заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Тот факт, что Россия проводит более сбалансированную макрополитику, позволяет российскому рынку избежать больших колебаний и получить выгоду от такого переизбытка внешних денег за счет повышения стоимости на ресурсы.

Дмитриев назвал высокую инфляцию в мире одним из ключевых постпандемических рисков и выразил уверенность, что в ближайшее время возникнет вопрос о том, "как все эти напечатанные деньги будут влиять на различные активы, различные классы финансовых инструментов". В частности, Дмитриев отметил, что приток новых денег уже привел к резкому росту стоимости многих западных публичных компаний и спекулятивным колебаниям в новых инструментах, таких как криптовалюты. Кроме того, рост денежной массы привел к рекордному за 10 лет росту цен на продукты питания — на 4,1% в мае.

Как писал Ruposters, рост цен и инфляция остаются главной причиной стресса у россиян.