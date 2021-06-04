Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире

Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире

Рост мировой инфляции в период пандемии, вызванный большим количеством напечатанных денег на антикризисные цели, может быть выгоден для России. Об этом в интервью РБК заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Тот факт, что Россия проводит более сбалансированную макрополитику, позволяет российскому рынку избежать больших колебаний и получить выгоду от такого переизбытка внешних денег за счет повышения стоимости на ресурсы.

Дмитриев назвал высокую инфляцию в мире одним из ключевых постпандемических рисков и выразил уверенность, что в ближайшее время возникнет вопрос о том, "как все эти напечатанные деньги будут влиять на различные активы, различные классы финансовых инструментов". В частности, Дмитриев отметил, что приток новых денег уже привел к резкому росту стоимости многих западных публичных компаний и спекулятивным колебаниям в новых инструментах, таких как криптовалюты. Кроме того, рост денежной массы привел к рекордному за 10 лет росту цен на продукты питания — на 4,1% в мае.

Как писал Ruposters, рост цен и инфляция остаются главной причиной стресса у россиян.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» стартовали «Инженерные каникулы»
В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» стартовали
В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого»
В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии
В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров «Точка роста»
В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров
Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире
Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире
Как поскорее забыть о бывшем: советы, практики и проверенные методики
Как поскорее забыть о бывшем: советы, практики и проверенные методики
Больше не вызывают болезней. Экспериментальная вакцина загоняет патогенные бактерии в эволюционный тупик
Больше не вызывают болезней. Экспериментальная вакцина загоняет
Тима Белорусских рассказал об отцовстве, наркотиках и расставании с любимой: "Ее увозит скорая, а я еду к Малахову"
Тима Белорусских рассказал об отцовстве, наркотиках и расставании с
Находки в мексиканской пещере подтверждают рекордно ранний срок заселения Америки
Находки в мексиканской пещере подтверждают рекордно ранний срок
BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе «Butter»: «Его стошнило!»
BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе
Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не узнали об их тайной связи?
Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не
Захарова нашла для Кадырова способ зарабатывать $250 тысяч в день
Захарова нашла для Кадырова способ зарабатывать $250 тысяч в день
9 повторяющихся снов, которые вам точно не стоит игнорировать
9 повторяющихся снов, которые вам точно не стоит игнорировать

Топ на сегодня

Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым

Еще по теме

Глава РФПИ: В случае переизбрания Путина Россия усилит влияние в мире
Дмитриев рассказал об отношении участников G20 к санкциям против России
РФПИ вскоре объявит о сделках в портовой инфраструктуре на Дальнем Востоке
Россия станет соинвестором строительства «город будущего» в Саудовской Аравии