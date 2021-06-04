Главные проблемы Знаков Зодиака и способы их решения

Вадим Карасев

У каждого из нас есть свои жизненные неурядицы, с которыми мы справляемся по-своему. Астрологи рассказали о главных проблемах Знаков Зодиака и о том, как они с ними предпочитают справляться.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя решать чужие проблемы. Одна из причин заключается в том, что у нас самих может быть их немало. Обязательно примите к сведению мнение астрологов, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Овен

Главная проблема Овнов — нежелание прислушиваться к окружающим людям. В словах близких друзей и родственников часто присутствует доля истины, но Овны категорически отказываются это признавать. Решение есть — нужно просто мыслить чуточку критичнее, помня, что не бывает людей, которые не пользуются чужой поддержкой.

Телец

Главная проблема Тельцов — надменность и строгость к тем, кто живет рядом с ними. Людям данного Знака нужно помнить, что окружающие понимают не только «кнут» и заслуживают также «пряника». Тельцам нужно быть чуть более дружелюбными, дабы не наживать себе врагов.

Близнецы

Близнецы грешат легкомысленностью и неумением принимать важные решения. Совет «повзрослей» тут не работает. Близнецам необходимо помнить, что у каждого действия и слова есть свои последствия, как и у полного бездействия и безразличия.

Рак

Раки — обидчивые люди. Это и есть их главная проблема. Чтобы решить ее, нужно научиться ставить себя на место окружающих, а также спрашивать их о том, что они чувствуют, чего хотят. Раки думают, что все люди одинаковы, но это не так. У каждого из нас свой взгляд на мир, который можно понять, если захотеть.

Лев

Львы эгоисты, но не это их главный порок. Эгоизм присущ большинству людей. Главная жизненная проблема Львов — неправильная расстановка приоритетов. Им нужно понять, чего они хотят, почему и насколько это важно для них и для их близких людей.

Дева

Девы слишком мнительны и слишком много думают, когда порой просто нужно довериться интуиции, которая, кстати, у них достаточно сильна. Чтобы стать счастливее и продуктивнее, Девам стоит проще относиться ко всему происходящему. Нужно перестать переживать по мелочам.

Весы

Главная проблема Весов — их чрезмерный оптимизм. Если появляется какая-то неурядица, они просто надеются на то, что все само собой нормализуется. Конечно, Весы — везунчики, но это не значит, что они всегда выходят сухими из воды. Им необходимо побороть в себе лень и безответственность.

Скорпион

Самой большой проблемой Скорпионов является их мстительность и ревность. Это два серьезных порока, которыми они расплачиваются за сильную интуицию, удачу и счастье. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться ценить чужую свободу точно так же, как и свою собственную.

Стрелец

Стрельцы частенько страдают от того, что хотят быть лучшими во всем. Окружающих людей очень раздражают те, кто соревнуется по каждому поводу, спорит и пытается доказывать свою правоту. Все, что нужно сделать Стрельцам, — это поверить в свою исключительность и перестать искать ей подтверждение.

Козерог

Козерогам стоит периодически отвлекаться от дел и забот, посвящая время семье и второй половинке. Проблема Козерогов в том, что они не знают меры, когда дело касается решения проблем. Трудоголизм этих людей разрушил не один брак. Мир не крутится вокруг денег и карьеры — это нужно помнить всегда.

Водолей

Проблема Водолеев кроется в их ветрености. Все, что нужно этим людям, — внимательнее относиться к друзьям, родственникам, коллегам и подчиненным. Водолеи часто переносят встречи и меняют планы в последнюю секунду. Это не лучшим образом сказывается на их репутации.

Рыбы

Рыбы — талантливые и умные люди с отличным чувством юмора и харизмой. Их главная проблема — страх перед ответственностью. Нужно преодолеть его всего один раз, чтобы жизнь стала намного лучше и проще. Это поможет обрести уважение окружающих.