Голубкина о харассменте: «В МХАТ до многих домогались»

Алексей Вольцев

Обсуждения скандальной истории с домогательствами Елены Прокловой не утихают. Общественность разделилась на два лагеря. И пока одни обвиняют артистку, другие ее защищают. Например, Мария Голубкина уверена, что о харассменте нужно говорить. Ведь мужчины, которые манипулируют женщинами, недостойны уважения.

Мария Голубкина встала на защиту Проколовой. Она считает, что критика, обрушившаяся на звезду, напрасна. Актриса поддерживает Елену и считает, что она поступила правильно, рассказав о случившемся через много лет.

«При жизни Табакова она просто не могла говорить о таком. А теперь пытается исправить это. У нас в обществе так: женщина годами что-то скрывает, потом обсуждает тайну, а на нее все набрасываются», – сказала Голубкина.

Кроме того, актриса отметила, что не раз слышала о сексуальных скандалах в школе-студии МХАТ. Голубкина уверена, что если бы девушки не боялись рассказывать о случившемся, то многих преподавателей можно было бы привлечь к ответственности.

«Я училась в «Щуке», но даже до меня доходили слухи о том, что творилось в школе-студии МХАТ», – заявила актриса.

К слову, Проклова от своих показаний отказываться не собирается. По ее словам, за последнее время она получила море благодарностей от молодых девушек.

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