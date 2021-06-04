Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
Сегодня, 05:10 Лидия Мартынова
Хвойные деревья и кустарники отлично дополняют любой сад и прекрасно гармонируют с разными зелеными насаждениями, искусственными и природными водоемами. Разные виды хвойных деревьев и кустарников можно встретить почти в каждом парке, сквере, бульваре. Они придают ландшафту некий шарм, уникальность и сказочность.
Хвойники привлекательны в любое время года, имеют изысканные формы и роскошную пушистую хвою, а еще не прихотливы в уходе и выращивании. Такие вечнозеленые культуры используют для создания живой изгороди и скульптур – топиари. Именно поэтому многие садоводы любят сажать на своих участках хвойные растения.
Хвойные деревья и кустарники – идеальное дополнение для вашего сада
Кроме красивого внешнего вида и простоты в уходе, хвойные культуры имеют еще ряд преимуществ:
• отличная приживаемость;
• восхитительные вечнозеленые кроны;
• большое разнообразие видов;
• морозоустойчивость;
• долговечность.
А еще хвойные деревья и кустарники очищают воздух и насыщают его эфирными маслами. По этим причинам многие современные ландшафтные дизайнеры и частные покупатели отдают предпочтением именно хвойным растениям.
Огромное разнообразие хвойных растений позволяет выбрать лучшие насаждения для любой придомовой территории, сквера или дачи. Немалым спросом пользуются миниатюрные хвойники, которые чудесным образом смотрятся в каменных композициях.
Где купить хвойники по выгодным ценам?
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По материалам: gogetnews.info