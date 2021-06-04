Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксклюзивное интервью Моргенштерна: об инвалидной коляске, суде и прогнозах врачей

Моргенштерн сегодня прибыл на премию «МУЗ-ТВ» на инвалидной коляске. Селеб пояснил, что недавно у него нашли камень в почках, однако, сегодня он чувствует себя превосходно и уже может ходить, но на коляске пришлось передвигаться не из-за состояния здоровья, а из-за обещания, которое он дал публике. «Я обещал, что если четыре [награды] заберу, приеду на коляске и я уверен что мои зрители за меня голосовали всей душой и сердцем и поэтому я приехал сюда. Несмотря на то что мне на эту премию по***й! Ой, на то что я болею», — выразил исполнитель чувства в своей манере.

В ходе интервью он заключил, что фит с кем-либо может получиться успешным, только если в нем есть Моргенштерн, что в ближайшем будущем хочет начать делать с Диларой детей, например, 10 ребятишек, чтобы через 20 лет записать с ними коллаб. В Instagram селеба уже успели раскритиковать за атрибутику в виде инвалидной коляски, ведь использовать кресло для людей с ограниченными возможностями, чтобы просто приехать на премию, засветившись в необычном образе, достаточно смело. «Побойся бога моргенштерн», «Тебе не совестно?», «В такие игры не играют», — обратились к исполнителю юзеры.

Сообщение Эксклюзивное интервью Моргенштерна: об инвалидной коляске, суде и прогнозах врачей появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

"Большой наплыв": в Киеве меняют алгоритм работы центра вакцинации от COVID-19
"Большой наплыв": в Киеве меняют алгоритм работы центра вакцинации от
5 самых влюбчивых Знаков Зодиака
5 самых влюбчивых Знаков Зодиака
«Волонтеры Победы» обучают ребят в ВДЦ «Смена» эффективному целеполаганию
«Волонтеры Победы» обучают ребят в ВДЦ «Смена» эффективному
МЧС России предлагает ввести в школах и вузах часы по изучению правил противопожарной безопасности
МЧС России предлагает ввести в школах и вузах часы по изучению правил
Самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку – прошел прошел без существенных сбоев и нарушений
Самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку – прошел прошел без
Новосибирская область одной из первых начала создавать школы с использованием ГЧП – Сергей Кравцов
Новосибирская область одной из первых начала создавать школы с
В ОмГПУ успешно завершился курс психологической адаптации для иностранных студентов
В ОмГПУ успешно завершился курс психологической адаптации для
Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки.
Наиля Аскер-заде, вечеринки, Владимир Путин: что все обсуждают на ПМЭФ-2021
Наиля Аскер-заде, вечеринки, Владимир Путин: что все обсуждают на
На ПМЭФ-2021 губернаторы новой волны обсудили, как повысить качество управления в регионах
На ПМЭФ-2021 губернаторы новой волны обсудили, как повысить качество
Прямиком на Бали за косметичкой
Прямиком на Бали за косметичкой
Сильный заговор от людского зла
Сильный заговор от людского зла

Топ на сегодня

Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто приехал на ПМЭФ-2021 и что там происходит
От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на американке
В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на

Еще по теме

Мужчина на инвалидной коляске совершил самоподрыв в США
Элтон Джон пересел в инвалидное кресло
В суде исполнитель теракта в Нью-Йорке появился в инвалидной коляске
Говорит Украина: скелеты в шкафу красавицы в инвалидной коляске (эфир от 13.12.2016)