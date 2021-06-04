Эксклюзивное интервью Моргенштерна: об инвалидной коляске, суде и прогнозах врачей

Алексей Вольцев

Моргенштерн сегодня прибыл на премию «МУЗ-ТВ» на инвалидной коляске. Селеб пояснил, что недавно у него нашли камень в почках, однако, сегодня он чувствует себя превосходно и уже может ходить, но на коляске пришлось передвигаться не из-за состояния здоровья, а из-за обещания, которое он дал публике. «Я обещал, что если четыре [награды] заберу, приеду на коляске и я уверен что мои зрители за меня голосовали всей душой и сердцем и поэтому я приехал сюда. Несмотря на то что мне на эту премию по***й! Ой, на то что я болею», — выразил исполнитель чувства в своей манере.

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В ходе интервью он заключил, что фит с кем-либо может получиться успешным, только если в нем есть Моргенштерн, что в ближайшем будущем хочет начать делать с Диларой детей, например, 10 ребятишек, чтобы через 20 лет записать с ними коллаб. В Instagram селеба уже успели раскритиковать за атрибутику в виде инвалидной коляски, ведь использовать кресло для людей с ограниченными возможностями, чтобы просто приехать на премию, засветившись в необычном образе, достаточно смело. «Побойся бога моргенштерн», «Тебе не совестно?», «В такие игры не играют», — обратились к исполнителю юзеры.

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