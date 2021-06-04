Эксперт объяснил причины быстрого отказа от доллара в ФНБ

Влада Некрасова

17:29 Автор: Иван Рощепий

Намерение российских властей отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) может быть связано с опасениями политических рисков. Об этом «360» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ. По его словам, в долларах будет вложено 0 процентов, в евро — 40 процентов, в юанях — 30 процентов, в золото — 20 процентов, в фунты и иены — по пять процентов.

Голубовский отметил, что возможных причин для отказа от доллара у России может быть несколько, но главный вопрос — почему он происходит столь быстро.

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«На этот счёт могут быть нехорошие предположения, и они связаны с тем, что от переговоров [президентов России и США] Путина и Байдена наше правительство, в отличие от большинства наблюдателей, не ждёт ничего хорошего. Так что это может быть политическое декларативное решение: американцам дают понять, что правительство России не рассматривает их валюту как средство сбережения. Намек на то, что «можете вводить санкции — нам все равно», — сказал эксперт.

С другой стороны, добавил он, это может быть и просто политическое решение в ожидании каких-то неприятностей. Кроме того, Минфин мог всерьёз решить, что у доллара очень плохие долгосрочные перспективы.