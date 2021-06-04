Это конец?! Элджей пришел на премию «Муз-ТВ» без обручального кольца

Алексей Вольцев

Как бы не старался Элджей сторониться темы сложностей в браке с Настей Ивлеевой, пресса периодически находит новые косвенные доказательства того, что молодая и известная пара российского шоу-бизнеса все-таки претерпевает трудности. Изначально публика детально рассматривала фотографии и видео на страничках «Настюшки-Опасности», пытаясь выяснить, почему на том или ином снимке девушка появляется с обручальным кольцом или без него, а сейчас горячий повод для обсуждений дал и сам Элджей, придя на премию «Муз-ТВ» без символа любви к Ивлеевой на пальце.

«Я пришел поржать, посмотреть на шоу-бизнес русский», — заявил сингер, пребывая в «лайтовом» настроении. К слову, по наблюдениям прибывших гостей и представителей СМИ, Узенюк практически не пересекался на событии со своей женой. Она долгое время проводила на фотосъемке с Ольгой Бузовой и общалась со знаменитостями, однако, делала это отдельно от Элджея. Можно ли говорить о том, что это еще один «звоночек», намекающий на расставание популярной пары? Некоторые считают, что «все уже давно очевидно». «Понятно же что расстались», «Че надумывать, когда они оба кольца сняли им уже пофиг даже не скрывают», — пишут нетизены на платформах социальных сетей.

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