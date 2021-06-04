Как поскорее забыть о бывшем: советы, практики и проверенные методики

Вадим Карасев

После расставания с любимым мужчиной бывает тяжело вернуться в строй. Даже если решение было обоюдным, это все равно накладывает негативный отпечаток на эмоциональное состояние. Эксперты рассказали, как можно забыть о бывшем и вновь стать счастливой.

Ранее мы делились народными советами о том, как избежать расставания. Порой бывает так, что обратной дороги нет, а возможность реабилитации чувств равна нулю. В таком случае вам помогут описанные ниже советы.

Избавьтесь от всего, что о нем напоминает

Человек живет рядом с нами и в наших мыслях ровно до тех пор, пока мы не избавимся от всего, что о нем напоминает. Это старые фото, вещи, одежда и прочее. Если человек говорит, что ему не нужны его вещи, значит, можно смело их выбросить или отдать кому-то другому.

Данный совет можно рассматривать с психологической и энергетической точки зрения. Психологически женщине становится легче, когда вокруг нет ничего, что напоминало бы о бывшем. Чистка окружающего пространства помогает не фокусировать мысли на прошлом и не напоминать себе о том, что было.

Вещи бывшего мужчины заряжены его энергетикой, поэтому даже в том случае, если женщина о нем не думает, эти вещи излучают его энергию, которая не дает отпустить прошлое. Это значит, что его вещи, убранные с глаз, все равно будут влиять на вас, хотите вы того или нет. Их нужно убирать из своей жизни вместе с негативными воспоминаниями.

Читайте заговор, чтобы забыть бывшего

Каждый день с утра читайте простой заговор: «Больше нет со мной печали. Не хочу я, чтобы мы с тобой рассветы вновь встречали. Страхи прочь и прочь плохие мысли. Обрету я скоро новый жизни смысл».

Этот заговор поможет быстрее забыть неприятное расставание и настроиться на правильную позитивную волну.

Дождитесь полного избавления от мыслей о прошлом

Не спешите заводить новые отношения. Тактика «клин клином» тут не работает. Замещение старых отношении новыми не приводит ни к чему хорошему, потому что вы рискуете перенести свои страхи и обиды на нового человека. Дайте себе время отдохнуть. Флирт и свидания могут быть полезными для повышения самооценки и женской энергетики, но полноценные отношения будут лишними.

Если вы не умеете держать мужчин на расстоянии, значит, лучше до того, как вы избавитесь от мыслей о бывшем, не пытаться привлечь любовь. Это может сыграть с вами злую шутку.

Выполняйте дыхательную практику «Отпускаю»

Это простейший ритуал, который стоит проводить каждый день или в моменты, когда на вас нападает ностальгия и грусть. Найдите спокойное место, в котором нет людей и посторонних шумов. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а затем медленный выдох, во время которого представьте себе, как вы выдыхаете все свои обиды, страхи, негатив и мысли о прошлом.

Сделайте как минимум 10 вдохов и выдохов. Повторяйте процедуру как минимум раз в день. Это поможет вам стабилизировать энергетический фон и побороть апатию.

Помимо этой практики полезными будут медитации-настройки и медитации на наполнение женской энергией. Также нужно помнить о пяти главных источниках женской энергии. После расставания образуются дыры в биополе, которые нужно заделывать.

Займите себя чем-то новым

Не уходите с головой в работу, не загружайте себя домашними делами, а найдите что-то новое. Очень полезно начать заниматься спортом, общаться с новыми людьми, изучать нечто интересное и важное, менять обстановку.

Это поможет вам отвлечься и направить вектор мыслей в иную сторону. Психологи рекомендуют смену обстановки всем, кто переживает развод или болезненное расставание. Это также очень благотворно сказывается на энергетике человека.

Не слушайте окружающих

Мама или подруга могут начать вас возвращать к тому мужчине, от которого вы ушли. Они могут желать вам добра, но они не могут знать всех деталей и не могут поставить себя на ваше место.

Ругаться в таком случае не стоит. Нужно прямо сказать, что данные советы абсолютно бесполезны. Лучше временно перестать общаться с теми, кто намекает на то, что вы совершили ошибку.