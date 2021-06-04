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Лобода устроила скандал на премии «Муз-ТВ»

Лобода устроила скандал на премии «Муз-ТВ»

Кажется, ни одна крупная премия не проходит без скандалов певицы Лободы. На этот раз певицу не устроила организация церемонии «Муз-ТВ».

Прямо сейчас во дворце спорта «Мегаспорт» проходит 18-ая премия «Муз ТВ». На мероприятие съехались все артисты российского шоу-бизнеса. Каждый из них блистал на красной дорожке, демонстрируя свой наряд. Однако певица Лобода устроила небольшой скандал. Девушка вышла в сопровождении своей свиты к пресс-волу, чтобы дать интервью. Правда, до него она так и не дошла.

Исполнительница вышла в коридор, но не обнаружила своего сопровождающего. На Лободу накинулись журналисты, но она начала отмахиваться от них.

«Где мой сопровождающий?» – негодовала артистка.

Несколько минут в холле творилась неразбериха. Лобода со своей охраной пытались найти организаторов. Однако попытки были безуспешны. Лобода не стала давать интервью журналистам и вставать на пресс-волл. Девушка закрылась и ушла. Лишь спустя некоторое время Лобода вышла к представителям СМИ и дала интервью.

Напомним, ранее Лобода устроила скандал на церемонии «Золотого граммофона». Девушке не понравилось, что другая исполнительница в своем номере тоже использует ванну как реквизит.

Сообщение Лобода устроила скандал на премии «Муз-ТВ» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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