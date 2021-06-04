МЧС России предлагает ввести в школах и вузах часы по изучению правил противопожарной безопасности

Анастасия Иванова

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения по введению в школах и вузах отдельных часов по изучению правил противопожарной безопасности, сообщает «Российская газета».

«У нас есть инициатива, которую мы развиваем, чтобы в образовательных учреждениях появились обязательные часы, где будут рассказывать о правилах поведения при пожаре и о мерах, которые необходимо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли такое предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы вошли в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой», – сообщил статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.

Он уточнил, что элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства.

«И обязанность взрослых – научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан», – добавил Алексей Серко.

По данным МЧС России, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем.

«Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки. Его действия будут грамотными в случае опасности», – подчеркнул Алексей Серко.