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МЧС России предлагает ввести в школах и вузах часы по изучению правил противопожарной безопасности

МЧС России предлагает ввести в школах и вузах часы по изучению правил противопожарной безопасности

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения по введению в школах и вузах отдельных часов по изучению правил противопожарной безопасности, сообщает «Российская газета». 

«У нас есть инициатива, которую мы развиваем, чтобы в образовательных учреждениях появились обязательные часы, где будут рассказывать о правилах поведения при пожаре и о мерах, которые необходимо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли такое предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы вошли в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой», – сообщил статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.

Он уточнил, что элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. 

«И обязанность взрослых – научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан», – добавил Алексей Серко. 

По данным МЧС России, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. 

«Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки. Его действия будут грамотными в случае опасности», – подчеркнул Алексей Серко.

# Общество
По материалам: edu.ru

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