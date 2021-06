Международную Букеровскую премию впервые получил французский писатель

Алексей Вольцев

Победителем Международной Букеровской премии впервые за всю ее историю стал французский писатель — Давид Диоп. Об этом сообщается на сайте премии.Диоп завоевал победу благодаря книге Frère d'âme («Родственная душа»). На английский язык ее перевела писательница Анна Московакис, произведение вышло под названием At Night All Blood is Black («Ночью любая кровь черна»).Международный Букер присуждают за книги на английском языке. Денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов будет поделен поровну между автором Frère d'âme и переводчиком книги — в знак равного признания их заслуг.Главный герой романа Диопа — молодой сенегалец, который сражался за Францию во время Первой мировой войны. «Эта история о войне, любви и безумии обладает ужасающей силой. Главного героя обвиняют в колдовстве, и есть что-то необычное в том, как повествование воздействует на читателя. Мы, судьи, согласились, что его подобная заклинанию проза и темный, блестящий взгляд вызвали у нас бурю эмоций и потрясли наши умы. Мы околдованы», — сказала председатель жюри Люси Хьюз-Халлетт.