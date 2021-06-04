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Моргенштерну вынесли приговор из-за пропаганды наркотиков

Теперь рэперу придется заплатить крупный штраф.

Сегодня состоялся суд по делу Моргенштерна, которого обвинили в пропаганде наркотиков в треках «Розовое вино-2» и Family. Теперь рэперу придется выплатить крупный штраф в размере ста тысяч рублей. Сам Моргенштерн своей вины не признает.

Артист выслушал приговор с улыбкой на лице, ведь он ожидал, что его осудят. «Мы все прекрасно понимаем, что находимся сейчас в цирке, который дарит всем настроение. И это главное», – заявил Моргенштерн журналистам после суда.

Рэпер уверен, что нельзя запретить все творчество. Кроме того, по его мнению, благодаря Интернету его музыка и тексты останутся навсегда. Кстати, клипы рэперу не придется удалять с площадок, как и треки.

Стоит отметить, что на заседание суда Моргенштерн прибыл со своей возлюбленной Диларой. Однако юной особе не разрешили пройти в здание суда и поддержать любимого. Моргенштерна возмутило такое положение дел. «Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд. Мой первый суд!» – заявил рэпер.

Сообщение Моргенштерну вынесли приговор из-за пропаганды наркотиков появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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