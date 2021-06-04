На ПМЭФ-2021 губернаторы новой волны обсудили, как повысить качество управления в регионах

Вадим Карасев

Губернаторы новой волны обсудили эффективность управленческих практик в условиях новой реальности на площадке Петербургского международного экономического форума – 2021. Организаторами мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований и фонд "Росконгресс" в рамках совместного проекта "Клуб губернаторов".



В ходе дискуссии были затронуты вопросы критериев эффективности управленческих практик, отраслей их применения, а также механизмы взаимодействия между субъектами.



Участниками мероприятия стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"ЭИСИ более трех лет занимается анализом лучших управленческих практик регионов. За это время институт собрал базу из более чем 15 тысяч практик. Губернаторы новой волны традиционно занимают место в авангарде эффективности принимаемых решений. Участники воркшопа отметили, что необходимы понятные инструменты, которые позволят выделять самые яркие управленческие решения и более интенсивно тиражировать их в другие субъекты. Такой обмен позволит качественно изменить подход к управлению регионом и улучшить жизнь людей. Взаимодействие губернаторов новой волны, которое мы увидели на площадке ПМЭФ, свидетельствует о формировании настоящей кооперации эффективных управленцев", — отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Главы регионов отметили, что одним из важнейших критериев эффективности управленческих практик является возможность их тиражирования в других регионах. Также было подчеркнуто, что не так много практик могут быть универсально использованы по всей стране. Кроме того, губернаторы высказали мнение о необходимости создания единого онлайн-агрегатора управленческих практик с возможностью оценок и отзывов от руководителей регионов, воспользовавшихся тем или иным эффективным решением.

Фонд "Росконгресс" и Экспертный институт социальных исследований планируют в дальнейшем проводить совместные мероприятия проекта "Клуб губернаторов" с участием руководителей регионов на площадках крупнейших форумов в России.