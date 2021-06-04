Находки в мексиканской пещере подтверждают рекордно ранний срок заселения Америки

Вадим Карасев

Получены радиоуглеродные датировки костей животных, найденных археологами в пещере Кошкатлан, в южной части долины Теуакан в мексиканском штате Пуэбла. Образцы из ранних отложений пещеры имеют возраст от 33 448 до 28 279 лет. Еще год назад старейшей радиоуглеродной датой в Северной Америке было 16 000 лет.

Пещера Кошкатлан (Coxcatlan) находится в нескольких метрах над дном долины на невысоком обрыве. Он простирается примерно на 30 м в длину и 8 м в ширину. Пещера была открыта американским археологом Ричардом Макнейшем в 1960-х годах. Она использовалась в течение 10 000 лет, в основном, в архаический период — в качестве убежища и места хранения урожая в сезон дождей группами численностью до 25–30 человек. Среди найденных там остатков растений есть початки кукурузы, тыквы, перец чили, авокадо и бобы.

В пещере археологи проводили раскопки на максимальной глубине четыре метра, обнаружив 28 горизонтальных стратиграфических уровней, или зон обитания. Самые ранние из них относятся к докерамическому периоду. На основе изменений в технологиях изготовления каменных орудий и плетения циновок этот период археологи разделяют на четыре фазы: Ахуэреадо, Эль-Риего, Кошкатлан и Абехас. Самые ранние свидетельства того, что люди жили в долине Теуакан, относятся к фазе Ахуэреадо.

Для радиоуглеродного датирования были взяты 17 образцов костей зайцев, кроликов и оленей, находящихся в слое Ахуэреадо. «Несмотря на то, что предыдущие исследования не датировали предметы со дна пещеры Кошкатлан, мы не ожидали такой древности, — говорит Эндрю Сомервилль (Andrew Somerville) из Университета штата Айова. — Если более тщательное изучение костей предоставит доказательства их связи с людьми, это изменит то, что мы знаем о времени, когда первые люди прибыли в Америку. Если отодвинуть прибытие людей в Северную Америку на более чем 30 000 лет назад, это будет означать, что люди уже были в Северной Америке до максимума последнего оледенения. Большая часть Северной Америки была бы негостеприимна для человеческого населения. Ледники полностью блокировали любой проход по суше с территории Аляски и Канады, а это значит, что людям, вероятно, пришлось передвигаться на лодках вдоль тихоокеанского побережья».

Долгое время считалось, что древнейшими обитателями Северной Америки были представители археологической культуры Кловис. Примерно 16 000 лет назад их предки из Восточной Сибири переселились в Берингию — на территорию перешейка, существовавшего в то время на месте Берингова пролива. Дальнейший путь им преграждали Лаврентийский и Кордильерский ледниковые щиты, закрывавшие территорию современной Аляски. Они сумели двинуться на юг только около 14 800 лет назад, когда открылся проход между ледниковыми щитами (известный как «коридор Маккензи»). После этого переселения и возникла археологическая культура Кловис.

Однако ряд археологических находок докловисского времени постоянно вынуждал учёных думать о возможности более раннего заселения Америки. Находившиеся в восточной Берингии переселенцы могли обогнуть Кордильерский ледник, двигаясь вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки. Для этого им надо было двигаться вдоль побережья пешком или на лодках. Ученые справедливо отмечали трудности такого маршрута, где в условиях скудных ресурсов поселенцы должны были продвигаться в неизвестные им земли. Но других возможностей опередить представителей культуры Кловис, похоже, в то время не было. Подробнее об исследованиях на эту тему можно прочитать в очерках «Следы на костях и заселение Америки», «Нормальные герои всегда идут в обход» и «Орегонский камень преткновения».

Напомним, что ранее в этом году в другой мексиканской пещере, Чикиуите, были получены свидетельства обитания людей уже 27 тысяч лет назад.

Результаты исследования опубликованы в журнале Latin American Antiquity.