Наиля Аскер-заде, вечеринки, Владимир Путин: что все обсуждают на ПМЭФ-2021

Вадим Карасев

Продолжаем следить за самым масштабным в данный момент событием — Петербургским экономическим форумом, и выбираем самые интересные моменты из ленты инстаграма, ведь отметиться под тегом #пмэф стремятся все причастные (и даже не очень). Итак, что же происходило вчера вечером и сегодня?

Если нулевой день форума еще был раскачкой по части вечеринок, то вчера вдарили и ухнули все. В вечерней программе было завидное разнообразие. Наиля Аскер-заде предпочла прием от имени министра иностранных дел Катара в Этнографическом музее (замечена она там была с Андреем Костиным, но даже анонимные инсайдеры в телеграме предпочли написать об этом, но не показать).





Наиля Аскер-заде





Виктория Шелягова выбрала развеселую цирковую вечеринку "Яндекса", а Виктория Лопырева была замечена на вечеринке банка "Открытие", где выступал "Мумий тролль" (в ночи Илья Лагутенко сыграл еще и на теплоходе "Кузни"). Но и это были еще не все способы повеселиться. Диана Арбенина выступала на Дворцовой площади, Теодор Курентзис — в Доме Радио, а Борис Гребенщиков — в музее Иосифа Бродского.





Олег и Виктория Шеляговы

Диана Арбенина

Виктория Лопырева с друзьями

Омрачен день был разве что известием, что традиционное выступление Владимира Путина удастся послушать не всем, кто на это рассчитывал. Оказалось, что даже самые дорогие билеты форума такого права автоматически не дают. Впрочем, после безудержного кутежа, возможно, не все и проснулись к моменту выступления президента.





Владимир Путин

Сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге, позволяет нам проводить массовые мероприятия без особого риска распространения инфекции. Мы делаем то, что соответствует ситуации, которая сложилась в России,

— заявил Владимир Путин.

Надо сказать, что тема коронавируса продолжает беспокоить многих. Так, Наиля Аскер-заде сокрушалась в инстаграме, что маски уже мало кто носит (но она сама надевала аксессуар даже к вечернему платью).









К пленарному заседанию по видеосвязи подключился и канцлер Австрии Себастьян Курц, который поблагодарил Путина за вклад в борьбу с пандемией.





Себастьян Курц

Сегодня вечерняя программа явно пощадит тусовщиков. По-настоящему многообещающих вечеринок не так уж много, но на имеющихся — зажигать будут явно от души. Ведь сегодня выступает Светлана Лобода и Сергей Шнуров, который буквально на днях стал отцом — в день открытия форума ему пришлось срочно уехать с вечеринки, так как у его жены Ольги начались роды.





Светлана ЛободаКсения СобчакАлександр ЦыпкинЯна ЧуриковаМария Захарова с гостем форумаАндрей Колесников и Наиля Аскер-заде



