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Никонов предложил передать музей-заповедник «Болдино» в федеральное подчинение

Никонов предложил передать музей-заповедник «Болдино» в федеральное подчинение

12:22  Автор: Светлана Заверняева



Сегодня музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» имеет статус памятника культуры регионального значения. Перевод родового имения поэта в статус памятника федерального значения станет большим вкладом в увековечивание его памяти, считает глава Комитета Госдумы по образованию и науке Александр Никонов.

Депутат от Нижегородской области напомнил, что усадьба «Болдино» сначала была объектом муниципального значения и только в ХХI веке ей присвоили региональный статус.

«Я многие годы своего депутатства посвятил тому, чтобы превратить его в памятник федерального значения», — сказал Никонов в ходе онлайн пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Парламентарий уточнил, что Минкультуры не возражает, в принципе вопрос решён, но есть один очень серьёзный нюанс. По словам Никонова, существует опасность, что если усадьбу «Болдино» федерализируют, то финансирование памятника уменьшится, а региональные власти не смогут её поддерживать. В связи с этим глава Комитета Госдумы по образованию и науке призвал Минфин включить имение Пушкина, где он написал знаменитые на весь мир стихи и прозаические произведения, в «реальное финансирование».

«Это станет большим вкладом в увековечивание памяти нашего великого соотечественника», — убеждён Никонов.


Ещё материалы: Вячеслав Никонов


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По материалам: pnp.ru

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