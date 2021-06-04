Новосибирская область одной из первых начала создавать школы с использованием ГЧП – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

Новосибирская область одной из первых в стране приняла участие в проекте создания новых школ с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

По итогам отбора проектов в Новосибирской области будут построены шесть новых объектов образования, отвечающих самым современным требованиям.

Кроме того, вице-президент по развитию Группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович отметил, что совместно с Новосибирской областью были отработаны механизмы по реализации данного проекта и на сегодняшний день Новосибирская область является лидером в стране по количеству создаваемых мест в новых школах.