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Новосибирская область одной из первых начала создавать школы с использованием ГЧП – Сергей Кравцов

Новосибирская область одной из первых начала создавать школы с использованием ГЧП – Сергей Кравцов

Новосибирская область одной из первых в стране приняла участие в проекте создания новых школ с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

По итогам отбора проектов в Новосибирской области будут построены шесть новых объектов образования, отвечающих самым современным требованиям.

Кроме того, вице-президент по развитию Группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович отметил, что совместно с Новосибирской областью были отработаны механизмы по реализации данного проекта и на сегодняшний день Новосибирская область является лидером в стране по количеству создаваемых мест в новых школах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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