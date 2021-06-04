Нурмагомедов согласился подписать контракт с футбольным клубом "Легион Динамо"

Вадим Карасев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласился подписать контракт с клубом второго дивизиона "Легион Динамо". Об этом он договорился с президентом организации, бывшим футболистом "Терека" и "Анжи" Шамилем Лахияловым.

В документе напротив графы "Зарплата" — пустое место. Сумму спортсмен должен вписать сам, и, вероятнее всего, она будет символическая. Атлет опубликовал пост в Instagram с обращением к футбольному клубу.

"Кто помнит Роналдо 2008 года, чуть набравший, но все же с порохом. "Легион", мне нужна мотивация, братья", — написал он.

Боец ушел из спорта после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На счету у россиянина три успешные защиты титула, 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Ruposters писал, что в Чечне предложили Нурмагомедову 440 миллионов за прощальный бой.