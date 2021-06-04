Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нурмагомедов согласился подписать контракт с футбольным клубом "Легион Динамо"

Нурмагомедов согласился подписать контракт с футбольным клубом "Легион Динамо"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласился подписать контракт с клубом второго дивизиона "Легион Динамо". Об этом он договорился с президентом организации, бывшим футболистом "Терека" и "Анжи" Шамилем Лахияловым.

В документе напротив графы "Зарплата" — пустое место. Сумму спортсмен должен вписать сам, и, вероятнее всего, она будет символическая. Атлет опубликовал пост в Instagram с обращением к футбольному клубу.

"Кто помнит Роналдо 2008 года, чуть набравший, но все же с порохом. "Легион", мне нужна мотивация, братья", — написал он.

Боец ушел из спорта после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На счету у россиянина три успешные защиты титула, 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Ruposters писал, что в Чечне предложили Нурмагомедову 440 миллионов за прощальный бой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Секреты мироздания: почему мы не никогда не сможем жить в одном теле вечно
Секреты мироздания: почему мы не никогда не сможем жить в одном теле
Международную Букеровскую премию впервые получил французский писатель
Международную Букеровскую премию впервые получил французский писатель
Нурмагомедов согласился подписать контракт с футбольным клубом "Легион Динамо"
Нурмагомедов согласился подписать контракт с футбольным клубом
В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на американке
В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек
В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек
Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и пообщались с чемпионами
Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и
Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его сохранить: «Ого, вот это размер»
Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его
Тэхён начал встречаться с арабкой: «Ее зовут Асмаа и все закрутилось 2 месяца назад»
Тэхён начал встречаться с арабкой: «Ее зовут Асмаа и все закрутилось
«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного вида Джей-Хоупа
«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного

Топ на сегодня

Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым

Еще по теме

Нурмагомедов пригрозил расправой возможному сопернику в UFC
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Менеджер Нурмагомедова сообщил, что спортсмен может провести еще 1 бой
Хабиб подписал новый контракт с UFC и проведет бой в Абу-Даби