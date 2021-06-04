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От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто приехал на ПМЭФ-2021 и что там происходит

От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто приехал на ПМЭФ-2021 и что там происходит

Вчера в Санкт-Петербурге начался Международный экономический форум, ну а мы начинаем следить за его хрониками, ведь наших героев там хватает. На ПМЭФ-2021 уже приехали Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Тина Канделаки, Виктория Лопырева и многие другие. По постам в инстаграме разбираем, как стартовало одно из самых крупных мероприятий в России.

Так называемый нулевой день был в основном посвящен вечеринкам (и попыткам пробиться через пробки люксовых авто, наводнивших город на Неве). На Крестовском острове свой новый проект "Зоя" представлял Сергей Шнуров (тусовку ему, впрочем, пришлось в итоге срочно покинуть — как сообщили телеграм-каналы, у его жены Ольги начались роды), в отеле Lotte пел Григорий Лепс, ну а на самую закрытую вечеринку — Роснефти — зазвали оперную диву Анну Нетребко и пианиста Дениса Мацуева. В общем, музыкальные развлечения были на любой вкус.


Алексей Венедиктов, Ксения Собчак, Константин Богомолов
Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым
Денис Мацуев, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Сергей Шнуров с гостем форума

Во сколько обошлась пища духовная, можно только гадать, но вот ценник в буфете произвел на всех впечатление. В соцсетях бурно обсуждали снимки меню, где за американо просят 550 рублей, сырники с пряной ванилью — 1 100 рублей, ну а за бутылку 38-летнего виски придется выложить 500 тысяч рублей.

В столице ближайшие дни точно будут спокойными — все светские персонажи укатили в Санкт-Петербург. Более того, ПМЭФ привлек тех светских див, которых и в Москве уже давно не видывали. Так, в компании Ксении Собчак вчера была замечена главная звезда нулевых Ульяна Цейтлина.


Николай Усков, Ульяна Цейтлина и Ксения Собчак

 


Зиверт
Григорий Лепс

Многие приехали, впрочем, не только тусоваться, но и выступать на дискуссиях. Перечень спикеров в этом году поражает контрастами: своими мыслями там делятся Тина Канделаки, Виктория Лопырева (резидент Дубая вспомнила, что теперь судьба ее связана и с Республикой Коми, и приехала продвигать этот край), Ксения Собчак, Анастасия Задорина, а среди серьезных мужчин в костюмах заседал и веселый тиктокер Даня Милохин, который сотрудничает со Сбербанком. Зумер со сцены учил миллениалов и бумеров записывать классные ролики — для этого всех, включая присутствовавшую на мастер-классе Собчак, пришлось уложить на пол.


Даня Милохин с гостем форума
Ксения Шойгу


Тина Канделаки

Цель одна: повышение благосостояния жителей регионов. В добрый путь!

— написала Лопырева у себя в инстаграме.


Виктория Лопырева

Осмелимся предположить, что путь этот через пару дней после форума у Вики снова будет лежать в направлении Бурдж-Халифы.

В общем, мы прошлись по тегу форума и собрали интересные кадры. Тег, как обычно, наполнен не только звездами и политиками, но и барышнями с пухлыми губами и высокими скулами, но не будем строги — тоже, как ни крути, сектор экономики.


Владимир и Ида Кехман


Портрет Гагарина из цветов
Дмитрий Рогозин с гостями форума
Анастасия Задорина
Министр спорта Олег Матыцин с гостьей форума

 



Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов и Алексей Венедиктов
Евгений Заболотный, Маргарита Пушкина и певица Полина
Умар Кремлев и Катя Гордон
Ян Яновский


Мария Моргун




Анна Калашникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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