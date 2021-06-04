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Пауки научились избегать муравейников при помощи химической чувствительности

Пауки научились избегать муравейников при помощи химической чувствительности

Исследование показало, что несколько видов пауков научились не располагать свою паутину вблизи муравейников благодаря чувствительности к химическим веществам, которые выделают муравьи в окружающую среду.

Многие муравьи охотятся на пауков, поэтому ученые предположили, что пауки будут избегать мест, где муравьи живут или часто бывают во время сбора пищи. Андреас Фишер из Университета Саймона Фрейзера и его коллеги выдвинули гипотезу, что паукам в этом помогает чувствительность к химическим сигналам, оставленным муравьями. Для проверки исследователи выбрали три вида муравьев: рыжую мирмику (Myrmica rubra), черных садовых муравьев (Lasius niger) и западных муравьев-плотников (Camponotus modoc). В течение 12 часов эти муравьи бегали по фильтровальной бумаге, которую затем ученые собирали и предъявляли паукам четырех распространенных в Северной Америке видов: Steatoda grossa, Latrodectus hesperus, Eratigena agrestis, Araneus diadematus. Пауки могли выбирать между камерами, где лежала фильтровальная бумага, подвергшаяся действию муравьев, и контрольными камерами, где находилась бумага, не побывавшая в контакте с муравьями.

Как оказалось, все пауки избегали бумаги, которая контактировала с муравьями вида Myrmica rubra. «Учитывая, сколько времени и энергии пауки вкладывают в создание своих сетей, вполне логично, что пауки в дикой природе будут выбирать места, которые имеют меньше угроз для их выживания, — говорит Андреас Фишер. — Между тем страх людей перед пауками привел к разработке многих инсектицидов и других химических продуктов, которые, как утверждается, отпугивают пауков. Но большинство из них оказались в значительной степени неэффективными, потому что пауки могут оставлять свои сети и перестраиваться куда-то еще. Использование природных химикатов, выделяемых их естественными врагами, может помочь создать более эффективные репелленты для домовладельцев».

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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По материалам: polit.ru

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