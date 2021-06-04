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Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом

В прошлые выходные показали последнюю серию шоу «Холостяк», главным героем которого был Тимати. Кольцо от рэпера получила Екатерина Сафарова. Выяснилось, что участницей проекта хотела стать и дочь Славы Александра. Однако она планировала использовать Тимати, чтобы познакомиться с Егором Кридом.

Певица Слава высказалась по поводу выбора дочери и даже уточнила, какие Тимати и Егор Крид в постели. По ее мнению, не очень хороши. «Мне оба не нравятся! В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин», – заявила Слава.

Звезда считает, что шоу «Холостяк» – это отличный пиар, чтобы раскрутиться, но любовь там встретить невозможно. Напомним, у дочери Славы еще недавно был возлюбленный. Его звали Дима, однако отношения у пары не сложились.

Саша уже давно живет отдельно от родителей. В 17 лет Слава разрешила ребенку съехать к молодому человеку. Она сама сняла им квартиру, когда они поступили в университет. Кроме того, семья тогда познакомилась с родителями парня.

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По материалам: popcake.tv

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