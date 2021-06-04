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Пьяная Анфиса Чехова потеряла сознание: «Меня всю крючит-колбасит»

Популярная телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей программы «Алена, блин!», где поделилась ужасными историями из своей жизни. Сначала девушка рассказала о домогательствах со стороны сотрудника «Муз-ТВ», а потом рассказала, как чуть не погибла на одном из московских мероприятий.

Анфиса Чехова всегда отличалась своей пышной фигурой с формами. Из-за этого девушка часто сидела на страшных диетах. В ход даже шли гипноз и голодание.

«Сидел гипнотизер и говорил: «Картошка, булки – враг желудку». Ужас в гипнозе едой в том, что нельзя было выпить. Чуть-чуть напьешься, и гипноз снимается», – вспоминает телеведущая.

Манипуляции с организмом привели к губительным последствиям. Организм Чеховой в какой-то момент начал сдавать. У девушки начались серьезные проблемы с сосудами, появились психические атаки. Кроме того, Анфиса начала часто терять сознание. Один из таких случаев произошел на дне рождении у Наташи Королевой. В тот момент Анфиса Чехова проходила курс тайских таблеток для похудания. На вечеринке телеведущая выпила алкоголь и покурила кальян. И после этого телеведущая отключилась.

«И я отъехала. Потом очухиваюсь на диване, вокруг меня все скопились, все разволновались. Меня всю крючит-колбасит сосудистый спазм«, – заявила Анфиса Чехова.

Эту историю девушка вспоминает с ужасом. Ведь каждый раз при таких атаках артистка думает, что скоро умрет.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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