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Полностью голые! Ви и Чонгука застукали в одной кровати

Парни продолжают эпатировать публику.

О том, что у Чонгука (Jungkook) и Ви (V) не просто дружеские отношения, а между парнями настоящая химия, люди знают уже давно. АРМИ чувствуют это, поэтому регулярно делают забавные коллажи со своими кумирами. В очередной раз в Сети появилось фото, на котором Ви и Чонгук лежат в постели совершенно голые!

Парни на снимке невозмутимые, будто вовсе не скрывают своих отношений. Поклонники в восторге от таких кадров, ведь они давно следят за романом парней и уверены, что между ними что-то есть.

Кстати, в этом году выйдут сольные альбомы Чонгука и Ви. Ребята регулярно говорят о том, что работают над сольными пластинками, из-за чего фанаты предположили, что у них будет один альбом на двоих. Кто-то и вовсе считает, что именно пластинкой они и подтвердят свои отношения, а внутри альбома будут песни об их любви. Осталось подождать до конца года, и ребята точно раскроют все карты и подарят публике много музыки.

[media=https://www.instagram.com/p/CPkY_6VJ90d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Полностью голые! Ви и Чонгука застукали в одной кровати появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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