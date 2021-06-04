Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не узнали об их тайной связи?

Лидия Мартынова

«У Чимина сегодня был такой взгляд, как будто он готов растоптать Тэхёна!»

Возможно, когда вы смотрели недавнее видео с распаковкой от BTS, вы заметили, что Чимин (Jimin) регулярно поворачивался в сторону Намджуна (Namjoon), совещался с ним, проявлял интерес к его персоне, а Тэхёна (Taehyung) старался избегать. Почему же он вел себя так странно и загадочно и есть ли причины полагать, что между айдолами «пробежала черная кошка»?

Одно из популярнейших мнений, которое, к слову, звучит достаточно резонно, это то, что Чимин просто не знает, как вести себя в присутствии Тэхена. Он смущается, начинает быстро водить глазами из угла в угол, потирает руки и делает все, что выдает человека в нервозном состоянии. Чиму гораздо легче обратиться к Намджуну, потому что он прекрасно понимает, что шипперы не станут приписывать ему отношения с Джуни, а дружба с Тае — это совсем другая история. Порой агрессивные сасэны или фанаты, жаждущие, чтобы личная жизнь Ви сложилась именно с Чонгуком (Jungkook) (они, кстати, почему-то глубоко уверены в том, что у парней нетрадиционная ориентация), отправляют массу оскорблений и угроз смерти в сторону Мочи. Возможно, именно страх и беспокойство за репутацию вызывают в Чиме чувство неловкости рядом с Тэхёном.

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