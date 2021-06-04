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Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не узнали об их тайной связи?

«У Чимина сегодня был такой взгляд, как будто он готов растоптать Тэхёна!»

Возможно, когда вы смотрели недавнее видео с распаковкой от BTS, вы заметили, что Чимин (Jimin) регулярно поворачивался в сторону Намджуна (Namjoon), совещался с ним, проявлял интерес к его персоне, а Тэхёна (Taehyung) старался избегать. Почему же он вел себя так странно и загадочно и есть ли причины полагать, что между айдолами «пробежала черная кошка»?

Одно из популярнейших мнений, которое, к слову, звучит достаточно резонно, это то, что Чимин просто не знает, как вести себя в присутствии Тэхена. Он смущается, начинает быстро водить глазами из угла в угол, потирает руки и делает все, что выдает человека в нервозном состоянии. Чиму гораздо легче обратиться к Намджуну, потому что он прекрасно понимает, что шипперы не станут приписывать ему отношения с Джуни, а дружба с Тае — это совсем другая история. Порой агрессивные сасэны или фанаты, жаждущие, чтобы личная жизнь Ви сложилась именно с Чонгуком (Jungkook) (они, кстати, почему-то глубоко уверены в том, что у парней нетрадиционная ориентация), отправляют массу оскорблений и угроз смерти в сторону Мочи. Возможно, именно страх и беспокойство за репутацию вызывают в Чиме чувство неловкости рядом с Тэхёном.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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