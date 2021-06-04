Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей

Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей

Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей

Президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица ещё высока. Об этом он заявил, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства также поручил ввести в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.

Новость дополняется.


#безработица


29
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Полностью голые! Ви и Чонгука застукали в одной кровати
Полностью голые! Ви и Чонгука застукали в одной кровати
В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» стартовали «Инженерные каникулы»
В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» стартовали
В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого»
В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии
В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров «Точка роста»
В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров
Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире
Глава РФПИ увидел выгоду для России в высокой инфляции в мире
Как поскорее забыть о бывшем: советы, практики и проверенные методики
Как поскорее забыть о бывшем: советы, практики и проверенные методики
Больше не вызывают болезней. Экспериментальная вакцина загоняет патогенные бактерии в эволюционный тупик
Больше не вызывают болезней. Экспериментальная вакцина загоняет
Тима Белорусских рассказал об отцовстве, наркотиках и расставании с любимой: "Ее увозит скорая, а я еду к Малахову"
Тима Белорусских рассказал об отцовстве, наркотиках и расставании с
Находки в мексиканской пещере подтверждают рекордно ранний срок заселения Америки
Находки в мексиканской пещере подтверждают рекордно ранний срок
BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе «Butter»: «Его стошнило!»
BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе
Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не узнали об их тайной связи?
Правда ли, что Чимин в последних видео избегает Тэхёна, чтобы АРМИ не
Захарова нашла для Кадырова способ зарабатывать $250 тысяч в день
Захарова нашла для Кадырова способ зарабатывать $250 тысяч в день

Топ на сегодня

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым
Рикки Мартин рассказал, что страдал от посттравматического расстройства из-за постоянных вопросов о гомосексуальности
Рикки Мартин рассказал, что страдал от посттравматического
3 сильных заговора от завистников и врагов
3 сильных заговора от завистников и врагов
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год

Еще по теме

Путин поручил следить за занятостью в регионах
Путин подписал закон о содействии центров занятости при трудоустройстве инвалидов
Путин расскажет об экономических реформах на Петербургском форуме
Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство