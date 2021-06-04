Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица ещё высока. Об этом он заявил, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства также поручил ввести в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.

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