Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей
Сегодня, 14:50 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица ещё высока. Об этом он заявил, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства также поручил ввести в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.
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По материалам: pnp.ru