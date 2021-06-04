Прямиком на Бали за косметичкой

Влада Некрасова

Косметический бренд SENSATIA BOTANICALS не имеет аналогов и широко пользуется спросом среди селебрити.

В веху закрытых границ Бали давно и активно посещается туристами, но не только из-за знаменитых закатов и океана, но и из-за природных ископаемых. Косметический бренд Sensatia Botanicals родом с острова и уже 20 лет изготавливается в Индонезии, имеет сертификат о качественном производстве продукции, потому что для каждого выпущенного средства линейки, даже коробочку до сих пор заклеивают вручную. Также, компания обращает большое внимание на состав: тщательно разрабатывают формулу и много тестируют, естественно — не на животных.

Компания перерабатывает упаковку, которую возвращают довольные клиенты, чтобы сохранять рифы в Индонезии. Таким образом, борются с очень большой проблемой, связанной с пластиком. Все работники бренда бережно относятся к природе. При создании продуктов учитывается правило: никаких пальмовых масел нет в составе, потому что это сильно вредит пальмам. Вся косметика проходит проверки, она не вызывает аллергию, так как внутри сбалансированы все эфирные масла и экстракты. Косметика имеет сертификат халяль — то есть, она вся подходит веганам.

У бренда достаточно большая косметическая линейка, которая включает в себя продукты:

По уходу за лицом: средства для очищения, для снятия макияжа, органическая мицелярная вода, маски, скрабы, питательные уходовые кремы, маслянистые эмульсии, увлажняющие гидраты, морская эссенция, которая очень укрепляет кожу, сыворотки с витамином С, продукция для ухода за глазами (все подбирается исключительно по типу кожи — то есть, одно средство представлено в нескольких вариациях, чтобы быть подобранным индивидуально)А также, по уходу за телом: глубоко очищающие кожу солевые скрабы и гели для душа, лосьоны для тела, плотные баттеры на основе масла ши, органическая пена для ванны;Продукция по уходу за зубами: органические зубные пасты;Для волос: шампуни, маски, масла, питательные кондиционеры, которые подбираются по типу кожи головы первично;Солнечная линия (spf-30): органические солнцезащитные средства — крем и лосьон для тела, wonder balm — универсальное средство-помощник, которое справляется с любыми повреждениями кожи, способствует регенерации, устраняет сухость.

Все средства этого направления состоят из 3 ингредиентов: воск, кокосовое масло и оксид цинка, который воздействует поверхностно и не проникает в глубокие слои кожи. Благодаря воску в составе очень долго сохраняется. Эта потрясающая зашита была разработана специально для балийских серферов, которые постоянно проводят время в воде и на солнце, но тем не менее эта солнцезащита очень хорошо распределяется по телу, не оставляя белых следов

Отдельное место отведено органической соли.Морская Балийская соль – не простая, а с экстрактами, она очень нежная, потрясающе обволакивает, очень хорошо увлажняет.У бренда потрясающая линейка натурального мыла, оно также производится вручную, очень нежное, не сушит кожу. В состав продуктов входят экстракты масла ши, есть разновидность с чёрным вулканическим балийским песком, мыло с лулуром — национальной балийской травой.

В развитие бренда по-настоящему вложена душа каждого вовлеченного сотрудника Sensatia Botanicals. И много сил, конечно, и проведена большая работа, чтобы продукты однажды попробовал каждый человек.

Сообщение Прямиком на Бали за косметичкой появились сначала на POPCAKE.