Путин: мир еще не справился с трудностями, вызванными пандемией

Анастасия Иванова

Мир еще не до конца справился с трудностями, вызванными коронавирусом, государствам нужно продолжить борьбу с пандемией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, сообщает ТАСС.

Эффективного результата можно добиться только при объединении усилий, подчеркнул российский лидер. По его словам, если где-то будут оставаться очаги инфекции, они могут послужить триггером для того, чтобы коронавирус вновь распространился на всю планету.

«Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы», — отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что выгоды экономического характера должны уйти на второй план. В настоящий момент во главу угла нужно ставить вопросы гуманитарного характера, борьбы за здоровье и жизни людей.





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Путин также рассказал, что Россия направила на борьбу с пандемией примерно 4,5% ВВП, и эти средства были эффективно использованы. Удалось решить несколько важных задач, в том числе сохранить большое количество рабочих мест, отметил российский лидер. Пандемия привела к спаду российской экономики, который стал, по словам Путина, самым большим за послевоенное время. «Но, слава богу, для российской экономики спад оказался меньше, чем для мировой», — заметил президент.

Касаясь вопросов эффективности и безопасности российских вакцин против коронавирусной инфекции, Президент подчеркнул, что по итогам миллионов сделанных прививок препаратом «Спутник V» летальных исходов не выявлено.

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«Спутник V» признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным — 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что все четыре одобренных российские вакцины показали высокую эффективность.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в России 18 января. На сегодняшний день гражданам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, созданная в Центре «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В мае стало известно, что в стране также зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

#вакцинация #здоровье

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