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Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню русского языка

Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню русского языка

Министерство просвещения Российской Федерации запускает акцию «Шесть вопросов к 6 июня», информирует пресс-служба ведомства. 

Вопросы к видеовикторине составили лучшие научные коллективы Академии Минпросвещения России. Мероприятие приурочено к празднованию Дня русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Каждый день с 4 по 9 июня победители и финалисты региональных и областных этапов всероссийского конкурса «Учитель года» будут задавать интересные вопросы о жизни и творчестве Александра Сергеевича, великого писателя, поэта и драматурга, который известен любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски. Учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, английского и немецкого языков из Пензы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Карачаево-Черкесии и Москвы зададут оригинальные вопросы о творчестве поэта, его жизни, быте и нравах пушкинской эпохи.

Видеовопрос будет публиковаться в первой половине дня, и все знатоки и ценители создателя современного русского литературного языка смогут в течение дня разместить в комментариях к посту свои варианты ответа. Ответ на вопрос будет опубликован в этот же день вечером.

Самые активные участники викторины получат поощрительные призы, а пользователь, который сможет ответить на все шесть вопросов викторины, получит «знак признательности» от Академии Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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