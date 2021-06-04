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Самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку – прошел прошел без существенных сбоев и нарушений

Самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку – прошел прошел без существенных сбоев и нарушений

Самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку – прошел без существенных сбоев и нарушений, в этом году на него зарегистрировалось около 680 тысяч человек, в том числе порядка 626 тысяч выпускников текущего года, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Для проведения экзамена было задействовано 5750 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) по всей стране и за рубежом. При проведении ЕГЭ соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Охрана всех ППЭ и прилегающих территорий в дни экзамена была усилена.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня – не позднее 23 июня.

Участники, пропустившие проведение ЕГЭ по русскому языку по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, смогут сдать экзамен в резервные дни (28 июня и 2 июля) либо в дополнительный период ЕГЭ (13 и 17 июля).

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тысяч человек.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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