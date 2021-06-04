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Секреты мироздания: почему мы не никогда не сможем жить в одном теле вечно

Секреты мироздания: почему мы не никогда не сможем жить в одном теле вечно

Наука постоянно пытается найти способ продлить жизнь. Сохранить здоровье дольше мы уже можем, но вот стать бессмертными — пока нет. Эксперты в области эзотерики и биоэнергетики рассказали, почему жить вечно никто не сможет.


Многие уже знают, что все в нашем мире работает по законам мироздания. Оказывается, есть еще один закон, который не подразумевает вечность бытия. Его нам не удастся изменить. Его можно только принять. Далее вы узнаете, почему пребывание в этом мире для нас не может быть вечным.

Вечность души и тленность тела

Наша душа никогда не умирает. Ей нужно расти и развиваться, поэтому тут может возникнуть абсолютно очевидный вопрос — почему же мы тогда не живем вечно вместе с душой.

Вся суть в обучении. Душа нуждается в переживании нового и нового опыта. Именно поэтому природой не предусмотрено вечное скитание человека по миру. Каждая новая жизнь дает нашей душе новые эмоции, знания, мудрость. Только так можно познать себя и этот мир — пережив много разных жизней: бедняка, царя, разбойника, семьянина и так далее. Не только бедняк или больной человек мечтают поменять тело и прожить жизнь в другой шкуре. Даже самым богатым людям мира хочется новых эмоций.

Также нужно помнить о сущности нашей души. Нам нравится все новое. Жить вечно не интересно, ровно как и пребывать целую вечность в одних отношениях. Нам нужно разнообразие, потому что сама душа требует этого.


Понятие времени существует лишь для материального мира

Есть мнение о том, что душа не разбирается во времени вообще. После смерти жизнь души не идет далее. Наше внутреннее сознание вечно, и оно существует в любой момент времени. Душа воспринимает время как четвертое изменение — она может перемещаться по нему.

Получается, что жить в одном теле для души — это все равно, что двигаться человеку только прямо, не оглядываясь назад. Смена оболочки — это возможность исправить ошибки прошлого или будущего, очистить карму.

В восточной культуре люди верят в то, что кармические долги копятся в течение жизни, но не все из них нам удается отдать прямо сейчас. Многие грехи и ошибки искупаются лишь в других воплощениях.

Все это говорит о том, что, сколько бы наука ни пыталась, придумать эликсир вечной жизни не получится. Возможно, что в будущем люди будут жить по 200-300 лет, но это не вечность, и даже не ее крупица. Именно поэтому эксперты в области эзотерики советуют заботиться в первую очередь о душе, а не о теле. Если есть возможность потратить время или деньги на что-то благое, нужно это делать. За это вы можете получить от Вселенной прозрение и узнать истинный смысл жизни, познать счастье во всех его ипостасях.

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По материалам: dailyhoro.ru

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