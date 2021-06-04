Сильный заговор от людского зла

Вадим Карасев

Люди бывают злыми, ведь такова наша натура. Злоба и негатив не проходят бесследно — они портят жизнь нам самим и всем вокруг. Если в вашем окружении есть злые люди, пользуйтесь сильным заговором, описанным ниже.

Помните о признаках токсичных людей и о лучшем способе противодействия им. Их довольно много, а их действия не всегда очевидны. Будьте предельно осторожными, выбирая свое окружение, и не делайте сами никому зла, чтобы не портить себе карму.

Когда читать заговор от людского зла

Этот заговор стоит читать тогда, когда вы чувствуете, что кто-то влияет на вас крайне отрицательно — провоцирует на скандал, на ненависть. Человеческая злоба и негатив могут проявляться по-разному. Например, это может быть зависть, прямое пожелание зла или месть. Кто-то чинит препятствия словами, а кто-то вредит своими действиями напрямую.

Все это поможет победить простой заговор, который вам следует запомнить или держать всегда под рукой. Прислушивайтесь к своей интуиции, чтобы выбирать момент его прочтения правильно. Это сильный заговор, поэтому его не стоит читать просто так, без веской на то причины.

Текст самого сильного заговора

«Матушка-Природа, молю тебя сжалиться надо мной и избавить меня от клеветы, всякого зла, завистников и сглаза. Пусть будет в жизни моей мир и добро, свет и любовь. Возвращаю моим врагам то, что они посылают мне, и принимаю дар от тех, кто меня любит. Не откажи мне в милости своей, госпожа Судьба. Услышь мои слова искренние и просьбы о помощи, ведь один/одна я не справлюсь в этот непростой день. Не дай исполнить моим врагам свою волю и превратить замыслы в реальность. Поставь на меня неперебиваемый оберег, пошли мне ангела-защитника и хранителя, дабы не погрязнуть мне в распрях и войнах. Аминь».

Этот заговор нужно читать в спокойной обстановке. Защита должна устанавливаться тайно. Никто не должен знать о том, что вы читаете заговор. Во время его прочтения можно представлять, как вокруг вас формируется энергетический кокон, защищающий от нападок извне. Это очень важно, ведь элемент визуализации в значительной мере усиливает любые ритуалы, молитвы и заговоры.