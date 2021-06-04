Скандал: Libresse обвинили в ненависти к женщинам за фразу "люди, которые менструируют" и шутки про менопаузу

Вадим Карасев

На днях в центре скандала оказалась компания Libresse — известный производитель средств женской гигиены.

Все началось с того, что в компании вместо слова "женщины" стали использовать словосочетание "люди, которые менструируют". Компания аргументировала это тем, что не хотела повторения скандальной истории, которая произошла с писательницей Джоан Роулинг. Напомним, автора саги о Гарри Поттере возмутила такая формулировка, после чего ее обвинили в трансфобии, так как у трансгендерных людей тоже бывает менструация.

Скандал разгорелся в официальной группе компании в социальной сети "ВКонтакте", где был опубликован этот снимок. Дискуссию подхватили в различных пабликах, в наших блогах за ситуацией тоже следили активно.





Когда пользовательница соцсети обратила внимание на фразу о людях с менструацией, официальный представитель группы ответил ей следующее:

Мы не хотим повторять судьбу Джоан Роулинг и стараемся быть политкорректными в своих выражениях. Да, месячные бывают не только у женщин,

— заявил он.

Однако компанию обвинили в том, что таким образом она высказала свое неуважение и даже неприязнь к женщинам.

Очень жаль, что вы предпочитаете жертвовать женщинами ради мужчин, которым дается слишком мало привилегий. Месячные бывают только у женщин. Не "матконосителей", не "менструаторов". Грустно, что даже в женской физиологии женщины стираются. Жаль, что придется отказаться от продукции — она неплохая, но и поддерживать мизогинию не хочется,

— прокомментировала ответ компании одна девушка.

Другая разочаровалась в Libresse из-за того, что компания не борется с гендерными стереотипами.

Мне так нравились ваши посты. Они были глотком свежего воздуха для женщин. Но вместо того, чтобы продолжать поддерживать женщин, бороться против гендерных стереотипов, вы решили их поддержать, чтобы, не дай бог, мужчины не были ущемлены тем, что у женщин есть месячные и ваша продукция для женщин. Вам должно быть стыдно,

— написала она.

Компания не стала приносить извинения за публикации и комментарии и начала отстаивать свою позицию, довольно дерзко отвечая своим покупателям в соцсетях: одну девушку они поздравили с менопаузой, после того как та сказала, что отказывается от их продукции, а другой и вовсе откровенно нахамили.









В такой же манере представитель Libresse продолжил отвечать и дальше, когда их SMM-специалист написал, что Илон Маск хочет улететь на Марс, потому что на Земле становится слишком много женщин с менопаузой.

Несмотря на то что в публичное поле скандал не вышел, спустя несколько дней компания все же решила принести официальные извинения, и сегодня в своих соцсетях выпустила заявление.

Иногда у нас есть чувство юмора. Иногда у нас нет такта. И это может обидеть, что и произошло. Но мы всегда надеемся на диалог. Мы действительно облажались с комментарием про менопаузу. И шутка про Илона Маска тоже отстой. Сейчас мы хотим извиниться перед всеми, кому это причинило боль. Климакс — это сложный период жизни, и он заслуживает уважения, а не шуток. Возможно, когда-нибудь отношение к отсутствию цикла будет иным, но пока это причиняет боль хоть одной из нас, мы будем осторожны в своих высказываниях. И да, мы все еще тот бренд, который хочет, чтобы жизнь стала лучше, а не наоборот,

— говорится в нем.





Однако пользователи сети извинения от компании не приняли и посчитали, что эта попытка получилась не менее оскорбительной, нежели предыдущие сообщения.

Очень хорошо вы выстроили пост, в котором ни разу не употребили слово "женщины". Именно женщины ждут от вас извинений.А вы перед кем извиняетесь? Перед людьми, которые менструируют, или же перед женщинами? У некоторых нет не только такта, но и малейшего уважения к своей аудитории. Не было и нет. Проконсультируйтесь уже наконец с женщиной. И увольте менеджера по связям с общественностью, который априори считает всех женщин дурами и ниже себя,

— продолжают возмущаться девушки.