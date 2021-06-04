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Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»

Чонгук (Jungkook) снова захватил Twitter своим прекраснейшим видом! Кто-нибудь, отберите у него телефон, иначе скоро BTS поглотят социальные сети!

Чонгук из Bangtan Boys привык захватывать тренды Twitter своими умопомрачительными образами, созданными на студийных съемках, что, впрочем, даже не удивляет его, но больше всего АРМИ любят наблюдать за тем, как в тренды попадают именно телефонные записи айдолов и какие-то фото, видео, сделанные невзначай. «Ну когда фотосеты типа вог попадают, оно и так ясно, что попадет, а тут просто куки, так миииило», — одно из сообщений о сегодняшнем тренде.

Чем же Макнэ покорил свою публику?! Как вы знаете, армию впечатляют 2 темы, касающиеся личности Чонга: появление новых татуировок на его теле или эксперименты с прическами. На твитах ниже ГК даже не пришлось стараться сделать что-то особое со своими волосами. Он просто распустил их и показал, насколько кудрявые его натуральные волосы. Стоит ли говорить, что своим сексуальным взглядом, дополненным потрясающими локонами, он заставил женскую половину таять?

«ТАКОЙЙЙЙЙЙ», «Еще бы отрастил волосы до плеч, было бы вообщеее», «Пушистый медвежонок!», «Соберите меня, я растекаюсь», — умиляются слушатели «Бантан».

Сообщение Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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