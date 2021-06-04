Тима Белорусских рассказал об отцовстве, наркотиках и расставании с любимой: "Ее увозит скорая, а я еду к Малахову"

Вадим Карасев

Вчера на YouTube-канале Юрия Дудя вышло интервью с 22-летним певцом Тимой Белорусских, которому в апреле этого года был вынесен приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. Исполнителя хита "Незабудка" тогда приговорили к так называемой "домашней химии" — это ряд определенных ограничений без заключения в тюрьму. Съемки интервью прошли в Москве, но Тима, по его словам, получил разрешение от инспектора.





Тима Белорусских

В разговоре Белорусских затронул и еще одну личную тему. Певец впервые подробно рассказал о том, как стал отцом в 16 лет. Напомним, о том, что у него есть дочь София, кумир молодежи рассказал только после суда в этом году.

Это была неопытность вместе с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое. А дальше я просто был безответственным,

— сказал Тима, отметив, что о рождении ребенка не жалеет.





Тима Белорусских с Яной

Белорусских также рассказал, как складывались его отношения с матерью ребенка, Яной. Расставание произошло в 2019 году, и ему предшествовало страшное событие.

В день, когда вышел мой альбом (30 января 2019 года), мы праздновали, и Яна выпала с седьмого этажа. Ее увозит скорая, а за мной приезжают ребята, и мы едем к Малахову, потому что была договоренность выступить. Я лечу в самолете, а меня раскидывает вообще, меня разваливает. На передаче даже умудряюсь шутить, но в голове максимально пусто. И аккурат в это сложное время был мой первый тур. А потом все. Не было как-то, что мы расстались. Просто очень помог мой друг в этой ситуации. Он мог быть с ней, когда это нужно было. И как-то произошло сходство там,

— рассказал Тима, признавшись, что если бы он не поехал в тур, то не было бы денег на реабилитацию.





Тима Белорусских и Юрий Дудь

Белорусских также признался, что был вынужден скрывать информацию о Яне и о ребенке, чтобы поддерживать имидж, навязанный лейблом. Однако певец отметил, что помогает бывшей возлюбленной и дочери материально.





Певец также прокомментировал свое задержание и предположил, что выйти на него могли через прослушку телефона.

Потом появляется минивэнчик, вылезают дяди в масках и кладут на пол. То, что у меня оказалось порошкообразное вещество, это глупейшее стечение обстоятельств,

— признался Тима.

Он также подчеркнул, что был трезвым в тот момент, а также заявил, что никогда не употреблял "тяжелых" наркотиков.



