Тэхён начал встречаться с арабкой: «Ее зовут Асмаа и все закрутилось 2 месяца назад»

Анастасия Иванова

Поговорим о том, что известно о личной жизни Тэхёна (Taehyung) в 2021 году, однако, сразу же заострим внимание на то, что все описанное ниже является информацией не из официальных источников.

В сети появились новые слухи о том, что азиатский парень начал строить отношения с арабской девушкой по имени Асмаа (Asmaa), с которой он начал сближаться несколько месяцев назад. Согласно информации некоторых источников, эта новость оказалась ложью. Как сообщают американские порталы, в окружении селеба действительно есть такая девушка, но она не связана романтическими отношениями с Ви.

Еже одна любовная линия, в которой был косвенно замешан Тае в начале 2021 года — это возвращение отношений с Цзыюй (Tzuyu), работающей в группе TWICE. Этим двоим неоднократно приписывали роман и в прошлые годы, но в феврале 2021-го корейские фан-порталы начали «кипеть» от количества сообщений с «разоблачением любви Тэхёна и солистки TWICE». «Видел его закутанного в маске, темных очках и кепке с ней, узнал по куртке, в которой он в инстаграмме сфотан и приспускал очки. Гуляли вместе в Сеуле ночью», — один из серии комментариев о тайном романе, которую большинство АРМИ считают заказной.

Taehyung in Kloud X BTS TVC Making



He’s such a natural in front of the camera 😍 pic.twitter.com/tt0GiHJZ1I — KTH FACTS (@KTH_Facts) June 3, 2021

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