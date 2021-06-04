Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и пообщались с чемпионами

Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и пообщались с чемпионами

Всероссийское общество "Знание" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организовало экскурсию для участников конкурса "Большая перемена" по автодрому "Игора драйв".

Школьники пообщались с многократным чемпионом России по ралли-рейдам Владимиром Васильевым, первым российским пилотом "Формулы-1" Виталием Петровым и руководителем команды "КАМАЗ-мастер" Владимиром Чагиным. 

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и российский предприниматель, член клуба "Игора драйв" Юрий Ковальчук рассказали ребятам о гоночном спорте и о том, что никогда ничего не бывает поздно.

"Все, что вам показывают на "Игоре драйв", это пример того, что никогда ничего не поздно. Никогда и ничего. Потому что, когда запускали "Алые паруса", не верили, что это возможно. Когда в прошлом году в пандемию, вот сейчас организаторы рассказывали, когда в мире все отменили, а в Питере прошли "Алые паруса" — и как прошли! Когда здесь начала создаваться "Игора драйв", тоже говорили, что Россия никогда не была страной, в которой существенные конкурентные преимущества в организации гонок. Нам говорили: "Есть Европа, есть Эмираты, в общем, есть страны-короли в этом, поэтому вы там пристраивайтесь в конец очереди". А пример "Игоры драйв" говорит совсем о другом — придумали и сделали", — сказал Сергей Кириенко.

"Игора драйв" — уникальный автодром, не имеющий аналогов в мире. По словам Кириенко, организаторы встречи в рамках общества "Знание" хотели, чтобы подростки почувствовали, что "есть основание для гордости и все возможно". 

"Если говорить про автомобильную отрасль, то самые передовые технологии применяются в гонках. И именно туда тратятся огромные деньги! И вот эта борьба за тысячные доли секунды, она, фактически проходя апробацию именно в режиме гонки, является основным стимулом для формирования и модернизации всех отраслей, которые потом приходят в автомобилестроение, а в конечном счете — и к потребителю. То, чем занимаются эти люди, это апробация тех технологий, которые и строят автомобиль будущего", — ответил Юрий Ковальчук на вопрос о том, как внедряются новые технологии в машины.

Участники "Большой перемены" также смогли провести скоростной заезд на трассе автодрома, уже готовой принять любые типы гоночных соревнований.

Напомним, что перезагрузку всероссийского общества "Знание" инициировал в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Глава государства призвал осуществить перезапуск общества на современной цифровой платформе.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на американке
В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Такого от Чонгука никто не ожидал: «Отрастил волосы до плеч!»
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
Хвойные деревья и кустарники – шикарная зелень круглый год
В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек
В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек
Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и пообщались с чемпионами
Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и
Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его сохранить: «Ого, вот это размер»
Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его
Тэхён начал встречаться с арабкой: «Ее зовут Асмаа и все закрутилось 2 месяца назад»
Тэхён начал встречаться с арабкой: «Ее зовут Асмаа и все закрутилось
«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного вида Джей-Хоупа
«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного
От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто приехал на ПМЭФ-2021 и что там происходит
От Ульяны Цейтлиной до Дани Милохина и Виктории Лопыревой: кто
В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню русского языка
Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню

Топ на сегодня

В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России"
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit

Еще по теме

Каршеринг «Яндекс.Драйв» появится в Москве в феврале 2018 года
Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов на автодроме
Российский гонщик Мазепин первым сядет за руль нового болида "Форс Индии"