Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв" и пообщались с чемпионами

Вадим Карасев

Всероссийское общество "Знание" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организовало экскурсию для участников конкурса "Большая перемена" по автодрому "Игора драйв".

Школьники пообщались с многократным чемпионом России по ралли-рейдам Владимиром Васильевым, первым российским пилотом "Формулы-1" Виталием Петровым и руководителем команды "КАМАЗ-мастер" Владимиром Чагиным.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и российский предприниматель, член клуба "Игора драйв" Юрий Ковальчук рассказали ребятам о гоночном спорте и о том, что никогда ничего не бывает поздно.

"Все, что вам показывают на "Игоре драйв", это пример того, что никогда ничего не поздно. Никогда и ничего. Потому что, когда запускали "Алые паруса", не верили, что это возможно. Когда в прошлом году в пандемию, вот сейчас организаторы рассказывали, когда в мире все отменили, а в Питере прошли "Алые паруса" — и как прошли! Когда здесь начала создаваться "Игора драйв", тоже говорили, что Россия никогда не была страной, в которой существенные конкурентные преимущества в организации гонок. Нам говорили: "Есть Европа, есть Эмираты, в общем, есть страны-короли в этом, поэтому вы там пристраивайтесь в конец очереди". А пример "Игоры драйв" говорит совсем о другом — придумали и сделали", — сказал Сергей Кириенко.

"Игора драйв" — уникальный автодром, не имеющий аналогов в мире. По словам Кириенко, организаторы встречи в рамках общества "Знание" хотели, чтобы подростки почувствовали, что "есть основание для гордости и все возможно".



"Если говорить про автомобильную отрасль, то самые передовые технологии применяются в гонках. И именно туда тратятся огромные деньги! И вот эта борьба за тысячные доли секунды, она, фактически проходя апробацию именно в режиме гонки, является основным стимулом для формирования и модернизации всех отраслей, которые потом приходят в автомобилестроение, а в конечном счете — и к потребителю. То, чем занимаются эти люди, это апробация тех технологий, которые и строят автомобиль будущего", — ответил Юрий Ковальчук на вопрос о том, как внедряются новые технологии в машины.

Участники "Большой перемены" также смогли провести скоростной заезд на трассе автодрома, уже готовой принять любые типы гоночных соревнований.

Напомним, что перезагрузку всероссийского общества "Знание" инициировал в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Глава государства призвал осуществить перезапуск общества на современной цифровой платформе.