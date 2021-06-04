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В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого»

В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы «Технологии искусственного интеллекта для каждого»

В Чувашии завершили обучение первые слушатели программы Intel® AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого», сообщает пресс-служба Правительства Чувашской Республики.

Пилотной площадкой реализации программы стал центр цифрового образования «IT-куб. Канаш» Минпросвещения России.

Образовательный курс закончился защитой проектов, разработанных на основе технологий нейронных сетей, машинного обучения и компьютерного зрения.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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