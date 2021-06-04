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В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек

В ЕГЭ по русскому языку примут участие 680 тысяч человек

3 и 4 июня пройдёт самый массовый экзамен аттестационной кампании 2021 года – ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать 680 тысяч человек, в том числе порядка 626 тысяч выпускников этого года, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Для проведения экзамена будет задействовано 5750 пунктов по всей стране и за рубежом.

Разделение экзамена на два дня связано с эпидемиологическими ограничениями, избежать массового скопления участников. При организации ЕГЭ соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора, все пункты проведения экзаменов и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Свои результаты участники, сдающие экзамен 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня – не позднее 23 июня.

От результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение аттестатов за 11-й класс выпускниками, которые планируют поступать в вуз и не проходили государственную итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена. Для получения аттестата им нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, для аттестата с отличием – не меньше 70 баллов за русский язык и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог составляет 36 баллов.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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