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В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров «Точка роста»

В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров «Точка роста»

В Курской области в этом году для школьников откроют 35 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает региональное информационное агентство «Курск».

Сейчас в регионе действуют 42 таких центра в 26 районах, а к 2024 году в Курской области будут функционировать 147 «Точек роста» во всех муниципалитетах региона.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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