В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»

Влада Некрасова

В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров», в ходе которой учащиеся столичных образовательных организаций прочитали произведения из школьной программы, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Акция объединила школьников и студентов столичных колледжей со студентами и педагогами ведущих театральных вузов города: Театрального института имени Бориса Щукина, Российского государственного института театрального искусства, Школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина; актерами театра и кино, среди которых Станислав Садальский, Даниил Спиваковский, Артур Смольянинов, Александр Пацевич, Игорь Лесов, Виктор Хориняк, Ульяна Курочкина.

Активно поддержали акцию такие театры, как Театр Романа Виктюка, Московский ТЮЗ, МДТ «Модернъ», Московский Губернский театр, МДТ «Сфера», театр «Современник», театр «Сатирикон» и другие.

Всего было опубликовано более 700 роликов учащихся из 165 образовательных организаций столицы. Лучшие выступления разместят на платформе «Московская электронная школа» и покажут на Московском образовательном телеканале.

Акция «Учим наизусть с актерами театров» в этом году прошла впервые. Ее инициаторами выступили участники первого Московского педагогического форума. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Главная цель мероприятия – повысить интерес к чтению и изучению русской и советской литературной классики.