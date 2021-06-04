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В ОмГПУ успешно завершился курс психологической адаптации для иностранных студентов

В ОмГПУ успешно завершился курс психологической адаптации для иностранных студентов

В Омском государственном педагогическом университете успешно завершился курс психологической адаптации для иностранных студентов, сообщает пресс-служба вуза. 

В качестве волонтеров на занятиях присутствовали магистранты ОмГПУ.

Два раза в месяц, по четвергам, зарубежные обучающиеся ОмГПУ из Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана собирались вместе для прохождения различных тренингов, упражнений, интерактивных игр, групповых и индивидуальных бесед под руководством ведущих специалистов университета в области психологии.

Основными целями данного курса стали создание условий для успешной адаптации в образовательной среде вуза, установление социальных связей, ликвидация барьеров коммуникации и межкультурного взаимодействия. Особое внимание было уделено разъяснениям норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие ей, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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