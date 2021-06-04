В семье Натальи Чистяковой-Ионовой пополнение: ее пасынок женился на американке

Вадим Карасев

В этом месяце 35-летняя Наталья Чистякова-Ионова отметит 15-ю, юбилейную годовщину свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым. Их историю случайного знакомства и секреты крепких отношений мы вспоминали совсем недавно.

Теперь еще одна свадьба случилась в их семье. Пасынок Натальи, сын 48-летнего Александра Чистякова от предыдущих отношений, Саша, будучи жителем США, женился на американке. Об этом журналистам рассказала сама певица. Его молодая жена, новый член семьи Чистяковых, девушка по имени Кэссиди, по словам Натальи, обладает потрясающе красивой внешностью.





Наталья Ионова и Александр Чистяков с сыном Сашей и дочерьми Лидой и Верой

Залог счастливого брака, как мне кажется, — два самодостаточных человека с родом деятельности, целью и максимальной занятостью, — делилась Наталья, являющаяся отличным примером для молодых со своим многолетним опытом брака.





Саша Чистяков

Новоявленный муж, 21-летний Саша Чистяков — младший, окончивший Гарвард, выбрал себе в жены девушку с редкой профессией — геолога. Пара не впускает в свою жизнь прессу, поэтому фотографий со свадьбы журналистам пока отыскать не удалось. Александр Чистяков — младший и раньше не часто появлялся в поле зрения поклонников знаменитой мачехи. Уехав на учебу в Америку, он совсем скрылся со звездных радаров.





Александр Чистяков с сыном Сашей

Наталья с мужем воспитывают двух дочерей. Старшая, 14-летняя Лида, уже начала карьеру певицы.

Певица между тем снова пробует себя в роли актрисы, снимаясь в фильме, в котором ее партнером выступает Владимир Яглыч, звезда фильма "Ночная смена".





Наталья Ионова с дочерью Лидией





Наталья Ионова с дочерью Верой