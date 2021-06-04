В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» стартовали «Инженерные каникулы»

Влада Некрасова

В волгоградском «Кванториуме «Волжский Политех» Минпросвещения России стартовали «Инженерные каникулы «КвантоЛето», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«Кванториум «Волжский Политех» создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Участниками проекта «КвантоЛето» стали не только школьники, но и студенты Волжского политехнического техникума. Программа образовательной смены состоит из трех модулей: проектного, общеразвивающего, творческого. Она включает экскурсии, мастер-классы, квесты и челленджи, гуру-лекции, соревнования и конференции в области научно-инженерного творчества. Также ребят ждут встречи с учеными, конструкторами, испытателями.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.