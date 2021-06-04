В законе пропишут правила медосмотра шахтёров

Лидия Мартынова

01:12 Автор: Анастасия Яланская

Законопроект: № 1133082-7

В законодательстве предлагают более чётко прописать правила диспансеризации и медосмотра шахтёров. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении пленарных заседаниях весенней сессии.

Документ разработан правительством по поручению Президента Владимира Путина. Изменения хотят внести в закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности».

В законопроекте сказано, что работники угольной промышленности будут проходить бесплатную диспансеризацию и медосмотры. Также они имеют право на диспансерное наблюдение и бесплатную медицинскую помощь. Медосмотры будут обязательны при поступлении на работу и в течение трудовой деятельности. Шахтёров, занятых на подземных работах, будут проверять перед сменой, и по необходимости во время и после рабочей смены. Порядок медосмотров и методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации утвердит Минздрав. Предусмотрена также возможность проведения дистанционных осмотров и контроля над здоровьем шахтёров.

В кабмине подготовили поправки для улучшения качества медпомощи шахтёрам

Кроме того, документ обязывает горнодобывающие предприятия разрабатывать и внедрять корпоративные программы укрепления здоровья работников. Эти программы должны быть направлены на информирование шахтёров о факторах риска, формирование мотивации и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#здоровье

Ещё материалы: Владимир Путин

682