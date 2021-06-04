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Верховная Рада одобрила продление соглашения с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Верховная Рада одобрила продление соглашения с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий
Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий" (№0100).

Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, закон разработан с целью необходимости продления действия соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года, срок действия которой истек 25 мая 2019 года.

Так, документ предусматривает продление соглашения "на дополнительный пятилетний период, начиная с 26 мая 2019 года, которое вступает в силу с даты последнего получения письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления этого соглашения в силу".

Прогнозируется, что реализация законодательного акта повлияет на налаживание и расширение двусторонних отношений между странами на стабильной, долгосрочной основе, а также закрепит стремление договаривающихся сторон развивать, укреплять и интенсифицировать сотрудничество в сфере науки и технологий.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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