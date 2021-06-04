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Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его сохранить: «Ого, вот это размер»

Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его сохранить: «Ого, вот это размер»

Тэхён (Taehyung) любит играть на нервах АРМИ! Почему бы просто не оставить эти посты в сети, чтобы бедным фанам не пришлось искать их на просторах часами?!

Тае частенько играет со своей публикой и старается сделать все возможное, чтобы привлечь внимание армии. Порой он специально заливает какие-то промо, отрывки новых треков или публикует что-то из неизданного, а затем, через несколько секунд, удаляет, побуждая поклонников «объявлять тревогу» в социальных сетях и искать засвеченные отрывки.

Одним из таких видео является публикация, сделанная в марте 2020 года. Тогда Тае не пощадил свою фанбазу и дал поклонникам лишь 30 секунд для того, чтобы успеть сделать скрин голенького Ви. Он залил размытую фотографию без рубашки, на которой смотрел в камеру телефона сверху, показав лишь торс и угол своей комнаты на заднем фоне.

К слову, это не единственный раз, когда ТТ дает АРМИ так мало времени на реагирование. Иногда фанбазе приходится судорожно включать запись экрана, чтобы успеть сохранить видео коварного музыканта. Такая история, к слову, произошла совсем недавно. Ви залил неопубликованную сцену со съемок клипа «Butter», но, как вы уже догадались, в оригинальном аккаунте она пробыла не долго.

«Ого, вот это размер… КРЫЛЬЕВ НОСА!», «Ахаха что за эротика Тэхен??» — начали шутить пользователи сетей.

Сообщение Ви слил голое фото, которое он удалил в спешке, но АРМИ успели его сохранить: «Ого, вот это размер» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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