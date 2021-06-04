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«Волонтеры Победы» обучают ребят в ВДЦ «Смена» эффективному целеполаганию

«Волонтеры Победы» обучают ребят в ВДЦ «Смена» эффективному целеполаганию

«Волонтеры Победы» обучают ребят во Всероссийском детском центре «Смена» эффективному целеполаганию, сообщает пресс-служба центра. 

Руководитель исполнительного комитета псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Родина на тренинге «Эффективное целеполагание» познакомила  детей с основными методами управления личным временем. 

«У этого поколения сегодня есть огромные возможности. Самое важное – помочь им сделать осознанный и результативный выбор. Тайм-менеджмент значительно ускорит путь к успеху. Я искренне надеюсь, что у ребят сложилась картина шагов на пути к своим свершениям», – отметила Ольга Родина. 

На тренинге от ВОД «Волонтеры Победы» сменовцы узнали 12 простых правил эффективного тайм-менеджмента:

1. Планируй не более десяти дел.
2. 20% усилий дают 80% результата.
3. Выделяй важные дела.
4. Проверяй актуальность задач.
5. Носи с собой список задач.
6. Учитывай свои биоритмы.
7. Попроси друга о помощи.
8. Быстровыполнимые задачи делай сразу.
9. Мотивируй себя.
10. Не создавай множество списков.
11. Выполняй все задачи.
12. Доводи дело до конца.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными целями «Волонтеров Победы» являются сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи. Движение выступает соорганизатором таких акций, как «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант Победы».

# Общество
По материалам: edu.ru

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