«Волонтеры Победы» обучают ребят в ВДЦ «Смена» эффективному целеполаганию

Алексей Вольцев

«Волонтеры Победы» обучают ребят во Всероссийском детском центре «Смена» эффективному целеполаганию, сообщает пресс-служба центра.

Руководитель исполнительного комитета псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Родина на тренинге «Эффективное целеполагание» познакомила детей с основными методами управления личным временем.

«У этого поколения сегодня есть огромные возможности. Самое важное – помочь им сделать осознанный и результативный выбор. Тайм-менеджмент значительно ускорит путь к успеху. Я искренне надеюсь, что у ребят сложилась картина шагов на пути к своим свершениям», – отметила Ольга Родина.

На тренинге от ВОД «Волонтеры Победы» сменовцы узнали 12 простых правил эффективного тайм-менеджмента:

1. Планируй не более десяти дел.

2. 20% усилий дают 80% результата.

3. Выделяй важные дела.

4. Проверяй актуальность задач.

5. Носи с собой список задач.

6. Учитывай свои биоритмы.

7. Попроси друга о помощи.

8. Быстровыполнимые задачи делай сразу.

9. Мотивируй себя.

10. Не создавай множество списков.

11. Выполняй все задачи.

12. Доводи дело до конца.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными целями «Волонтеров Победы» являются сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи. Движение выступает соорганизатором таких акций, как «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант Победы».