Возлюбленная Павла Прилучного Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности: "Я готовлюсь"

Вадим Карасев

Роман 35-летней Мирославы Карпович и 33-летнего Павла Прилучного уже давно ни для кого не секрет. Его подтвердил и сам актер, назвавший возлюбленную "потрясающей девчонкой" и рассказавший об их отношениях в интервью журналу OK!.

Отношения пары весьма серьезные: Прилучный представил Карпович и своим детям от бывшей супруги Агаты Муцениеце — семилетнему Тимофею и пятилетней Мие. Вместе со своим папой и его новой девушкой они в прошлом году ездили в отпуск. А недавно и саму Мирославу стали подозревать в беременности. Однако пока актриса становиться мамой не собирается, а на эти слухи реагирует с юмором.

Ну, судя по трюкам, которые я делаю в ванной (речь о спектакле "На стриме". — Прим. ред.), несомненно, я готовлюсь! Такая я отчаянная мать! Я очень ироничный человек, с большим чувством юмора, закалкой, большим дзеном внутри себя, я умею фильтровать, умею понять, что господам журналистам тоже нужно как-то зарабатывать. У каждого своя стезя, свое направление в этой профессии. Я уважаю каждого. Каждый находит счастье в том, что она ему приносит. И эти их писания в числе прочего входят в это понятие,

— рассказала звезда сериала "Папины дочки" в интервью WomanHit.





Она также объяснила, почему не обзавелась семьей к своим 35 годам. Причиной тому стала ее актерская карьера.

В период с 21 до 29 лет многие женщины создают семьи, выходят замуж, а у меня просто не было времени этим заниматься, потому что, помимо того что я работала на площадке почти круглый год с небольшими паузами, параллельно была занята во множестве антреприз,

— сказала Мирослава.

Тем не менее актриса не говорит, что не хочет стать мамой. Напротив, о детях она отзывается с нежностью и теплотой.

Возможно, у меня когда-то будут свои детки, они тоже посмотрят его (сериал "Папины дочки". — Прим. ред.) и мультики, которые я озвучивала. Мне приятно, что я сделала что-то, что мне не стыдно будет показать своим малышам,

— говорит она.





Прилучный отмечал, что их с Муцениеце дети отлично поладили с его новой возлюбленной: общий язык с ними Мирослава нашла очень быстро.

Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются,— говорил он.





Павел Прилучный с детьми